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"Він керував нашим пресингом": Флік назвав кращого гравця матчу Барселона - Баварія

"Він керував нашим пресингом": Флік назвав кращого гравця матчу Барселона - Баварія
Оновлено 11:22 Сьогодні Телеграф football.ua
Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік прокоментував вчорашній матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Барселона - Баварія (2: 8), в якому його команда розгромила опонентів.

Наставник особливо відзначив ветерана команди Томаса Мюллера, який вчора відзначився дублем і разом з усією командою не зменшував обертів до фінального свистка.

"Знали, що якщо надамо тиск на Барселону, то у нас з'являться моменти. Якість гри Баварії дуже гарна. Потрібно перезарядитися і зосередитися на наступному матчі, де все будемо починати з нуля.

"Мюллер - гравець матчу? Він заслужив це звання. Він керував нашим пресингом, але я повинен похвалити всю команду за таку інтенсивність протягом 90 хвилин", - цитує Ханса-Дітера Фліка прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, вчора Барселона зазнала, мабуть, саме принизливої поразки у своїй сучасній історії. 

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Все по темі:

ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, Ліга чемпіонів, Ханс-Дитер Флик.

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Телеграф
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