"Він керував нашим пресингом": Флік назвав кращого гравця матчу Барселона - Баварія

Наставник особливо відзначив ветерана команди Томаса Мюллера, який вчора відзначився дублем і разом з усією командою не зменшував обертів до фінального свистка.
"Знали, що якщо надамо тиск на Барселону, то у нас з'являться моменти. Якість гри Баварії дуже гарна. Потрібно перезарядитися і зосередитися на наступному матчі, де все будемо починати з нуля.
"Мюллер - гравець матчу? Він заслужив це звання. Він керував нашим пресингом, але я повинен похвалити всю команду за таку інтенсивність протягом 90 хвилин", - цитує Ханса-Дітера Фліка прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, вчора Барселона зазнала, мабуть, саме принизливої поразки у своїй сучасній історії.