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Севілья вибила Манчестер Юнайтед на шляху до фіналу Ліги Європи

Севілья вибила Манчестер Юнайтед на шляху до фіналу Ліги Європи
07:55 Сьогодні Телеграф
У неділю, 16 серпня, завершився матч 1/2 фіналу Ліги Європи Севілья - Манчестер Юнайтед.

Зустріч, що проходила в Кельні на однойменній арені, завершилася з рахунком 2: 1 на користь іспанської команди.

У першому таймі команди обмінялися голами. На початку поєдинку Маркус Решфорд прорвався в чужу штрафну і пробив, захисник Дієго Карлос збив форварда і арбітр призначив пенальті. 11-метровий удар реалізував Бруну Фернандеш. Андалузці кинулися відіграватися і це їм вдалося зробити на 26-й хвилині. Блискавична атака "господарів" завершилася прострілом Серхіо Регілона на Сусо і останній без шансів для Давида Де Хеа переправив м'яч у ворота.

У другому таймі манкуніанці знову виграли дебют, проте марокканський голкіпер Севільї Яссин Буну зловив кураж і в перебігу декількох хвилин тричі рятував свою команду від неминучого гола. На 78-й хвилині Хесус Навас виконав феноменальну передачу-навіс з правого флангу, а вийшов на заміну Люк де Йонг забив переможний гол своєї команди.

Голи: Сусо 26 ', Люк де Йонг 78' - Бруну Фернандеш 9 '(з пенальті).

Таким чином, Севілья вийшла в свій шостий фінал Ліги Європи / Кубка УЄФА. У п'яти попередніх вирішальних матчах андалусійці святкували перемогу.

У понеділок, 17 серпня, в матчі Інтер - Шахтар визначиться другий фіналіст Ліги Європи.

Нагадаємо, вчора з Ліги чемпіонів сенсаційно вилетів Манчестер Сіті.

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Все по темі:

УЄФА, Севилья, Манчестер Юнайтед, Ліга Європи.

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