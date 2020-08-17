Українець забив соло гол в стилі Мессі в Бельгії (Відео)

Богдан Михайличенко забив шикарний м'яч в дебютній грі за команду.

У неділю, 16 серпня, відбулися кілька матчів другого туру чемпіонату Бельгії, зокрема Андерлехт приймав Сінт-Трейден.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Лотто Парк", завершилася з рахунком 3: 1.

Український лівий захисник Андерлехта Богдан Михайличенко, який нещодавно перебрався в чемпіонат Бельгії із Зорі, забив перший гол своєї команди. Під завісу тайму українець взяв гру на себе, обіграв декількох опонентів і пробив прямо в ціль.

Відео голу Михайличенко:

| Wat een heerlijke goal van Mykhaylychenko bij zijn debuut voor @rscanderlecht! #ANDSTV pic.twitter.com/X3YhLHGf9z — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 17, 2020

В результаті Андерлехт здобув перемогу з рахунком 3: 1.

У турнірній таблиці Вищої ліги Бельгії у Андерлехта чотири очки. У наступному турі команда українця зіграє вдома проти ФК Мускрон.