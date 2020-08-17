Українець забив соло гол в стилі Мессі в Бельгії (Відео)

У неділю, 16 серпня, відбулися кілька матчів другого туру чемпіонату Бельгії, зокрема Андерлехт приймав Сінт-Трейден.
Зустріч, що проходила на стадіоні "Лотто Парк", завершилася з рахунком 3: 1.
Український лівий захисник Андерлехта Богдан Михайличенко, який нещодавно перебрався в чемпіонат Бельгії із Зорі, забив перший гол своєї команди. Під завісу тайму українець взяв гру на себе, обіграв декількох опонентів і пробив прямо в ціль.
Відео голу Михайличенко:
| Wat een heerlijke goal van Mykhaylychenko bij zijn debuut voor @rscanderlecht! #ANDSTV pic.twitter.com/X3YhLHGf9z
— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 17, 2020
В результаті Андерлехт здобув перемогу з рахунком 3: 1.
У турнірній таблиці Вищої ліги Бельгії у Андерлехта чотири очки. У наступному турі команда українця зіграє вдома проти ФК Мускрон.