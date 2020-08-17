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Українець забив соло гол в стилі Мессі в Бельгії (Відео)

Українець забив соло гол в стилі Мессі в Бельгії (Відео)
10:13 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Богдан Михайличенко забив шикарний м'яч в дебютній грі за команду.

У неділю, 16 серпня, відбулися кілька матчів другого туру чемпіонату Бельгії, зокрема Андерлехт приймав Сінт-Трейден.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Лотто Парк", завершилася з рахунком 3: 1.

Український лівий захисник Андерлехта Богдан Михайличенко, який нещодавно перебрався в чемпіонат Бельгії із Зорі, забив перший гол своєї команди. Під завісу тайму українець взяв гру на себе, обіграв декількох опонентів і пробив прямо в ціль.

Відео голу Михайличенко:

 

В результаті Андерлехт здобув перемогу з рахунком 3: 1.

У турнірній таблиці Вищої ліги Бельгії у Андерлехта чотири очки. У наступному турі команда українця зіграє вдома проти ФК Мускрон.

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Все по темі:

Бельгия, Андерлехт, Богдан Михайличенко, Сінт-Трейден.

Автор:

Телеграф
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