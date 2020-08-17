Феноменальна передача Наваса - в огляді матчу Севілья - Манчестер Юнайтед (Відео)

Манчестер Юнайтед за винятком кількох п`ятихвилинок повністю домінував в грі. Тиск манкуніанців увінчався у взяття воріт вже в дебюті поєдинку.
На початку тайму Маркус Решфорд заробив 11-метровий, який реалізував Бруну Фернандеш.
Севілья зуміла відігратися ще в першій 45-хвилинці зусиллями Сусо, який замкнув блискучу передачу Регілона з лівого флангу.
У другому таймі "давили" манкуніанці, а забили андалусійці. На 78-й хвилині Люк де Йонг вдало замкнув феноменальну передачу Хесуса Наваса з правого флангу.
Таким чином, Севілья крокує до фіналу турніру, де зустрінеться з переможцем пари Інтер - Шахтар. Примітно, що Севілья виграла всі свої 5 фіналів Ліги Європи / Кубка УЄФА.