Феноменальна передача Наваса - в огляді матчу Севілья - Манчестер Юнайтед (Відео)

Вчора, 16 серпня, відбувся матч 1/2 фіналу в Ліги Європи 2019/20 Севілья - Манчестер Юнайтед. Зустріч, що проходила на арені "Кельн", завершилася з рахунком 2: 1. Вашій увазі відео голів та огляд цього поєдинку.

Манчестер Юнайтед за винятком кількох п`ятихвилинок повністю домінував в грі. Тиск манкуніанців увінчався у взяття воріт вже в дебюті поєдинку.

На початку тайму Маркус Решфорд заробив 11-метровий, який реалізував Бруну Фернандеш.

Севілья зуміла відігратися ще в першій 45-хвилинці зусиллями Сусо, який замкнув блискучу передачу Регілона з лівого флангу.

У другому таймі "давили" манкуніанці, а забили андалусійці. На 78-й хвилині Люк де Йонг вдало замкнув феноменальну передачу Хесуса Наваса з правого флангу.

Таким чином, Севілья крокує до фіналу турніру, де зустрінеться з переможцем пари Інтер - Шахтар. Примітно, що Севілья виграла всі свої 5 фіналів Ліги Європи / Кубка УЄФА.