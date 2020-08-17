Знаменитий футболіст очолив Андерлехт Богдана Михайличенко

Іменитий бельгійський футболіст Венсан Компані оголосив про завершення кар'єри гравця і про початок тренерської кар'єри.

Найтитулованіший клуб Бельгії Андерлехт назвав ім'я нового головного тренера команди. За інформацією прес-служби бельгійського клубу, команду прийняв легендарний бельгійський футболіст Венсан Компані.

"Венсан стає головним тренером Андерлехта. Його угода з клубом розрахована на 4 роки. Він припиняє свою ігрову кар'єру і замінює Франка Веркаутерена", - йдеться в повідомленні на офіційному twitter клубу.

Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. pic.twitter.com/n0ALn0udJl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2020

На призначення тут же відреагував Манчестер Сіті, за який Компані грав протягом 11 років.

"Не буде такого, як він! Удачі після завершення кар'єри футболіста, Венсан, - йдеться в повідомленні від прес-служби Манчестер Сіті.

Раніше Богдан Михайличенко забив красивий соло гол в стилі Мессі у своєму дебютному матчі за Андерлехт.