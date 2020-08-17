Скачать
Вівторок, 18.08.2020
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Шахтер с неприличным счетом проиграл Интеру в полуфинале Лиги Европы (Видео)
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
Луческу хочет видеть грека в составе Динамо
УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20
УЕФА назвал лучшего игрока 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/20

Знаменитий футболіст очолив Андерлехт Богдана Михайличенко

Знаменитий футболіст очолив Андерлехт Богдана Михайличенко
Оновлено 19:07 Пн, 17 Серпень 2020 Телеграф
Іменитий бельгійський футболіст Венсан Компані оголосив про завершення кар'єри гравця і про початок тренерської кар'єри.

Найтитулованіший клуб Бельгії Андерлехт назвав ім'я нового головного тренера команди. За інформацією прес-служби бельгійського клубу, команду прийняв легендарний бельгійський футболіст Венсан Компані.

"Венсан стає головним тренером Андерлехта. Його угода з клубом розрахована на 4 роки. Він припиняє свою ігрову кар'єру і замінює Франка Веркаутерена", - йдеться в повідомленні на офіційному twitter клубу.

На призначення тут же відреагував Манчестер Сіті, за який Компані грав протягом 11 років.

"Не буде такого, як він! Удачі після завершення кар'єри футболіста, Венсан, - йдеться в повідомленні від прес-служби Манчестер Сіті.

Раніше Богдан Михайличенко забив красивий соло гол в стилі Мессі у своєму дебютному матчі за Андерлехт.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бельгия, Венсан Компани, Футбол, ФК Андерленхт.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Знаменитий футболіст очолив Андерлехт Богдана Михайличенко
02 Пірло ухвалив рішення стосовно Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся