Знаменитий футболіст очолив Андерлехт Богдана Михайличенко

Найтитулованіший клуб Бельгії Андерлехт назвав ім'я нового головного тренера команди. За інформацією прес-служби бельгійського клубу, команду прийняв легендарний бельгійський футболіст Венсан Компані.

"Венсан стає головним тренером Андерлехта. Його угода з клубом розрахована на 4 роки. Він припиняє свою ігрову кар'єру і замінює Франка Веркаутерена", - йдеться в повідомленні на офіційному twitter клубу.

На призначення тут же відреагував Манчестер Сіті, за який Компані грав протягом 11 років.

There won't be another like him!



Best of luck on your retirement from football, @VincentKompany



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/rWzgnli4ih