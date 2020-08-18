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Наставник Шахтаря прокоментував поразку від Інтера

Наставник Шахтаря прокоментував поразку від Інтера
Оновлено 10:04 Сьогодні Телеграф football.ua
Каштру бере відповідальність на себе за поразку від Інтера.

Шахтар з великим рахунком програв Інтеру в півфіналі Ліги Європи. Луїш Каштру пояснив, що завадило його команді домогтися успіху і попросив звернути увагу на той шлях, який пройшла команда.

- Луїш, чому Шахтар відмовився від своєї гри і думав про те, як пропустити, а не як забивати?

- Ви маєте рацію, нам не вдавалося показувати нашу атакуючу гру через пресинг Інтера. Всі передачі виходили з величезною складністю. Нам було складно показати нашу гру і переходити на половину поля Інтера. У першому таймі були напівмоменти у Маркоса Антоніо і Мораеса, але на жаль, не вдалося реалізувати.

Було складно пройти пресинг Інтера.

У другому таймі у нас був відмінний момент зрівняти, але на жаль Інтер оформив другий м'яч і наша команда не змогла відреагувати. Потім результат почав накопичуватися ... Нам залишається привітати Інтер і дивитися далі вперед.

- Багато що вирішив другий гол, він був пропущений після стандарту. Що неправильно робили ваші підопічні в цьому епізоді?

- Так, ми не змогли закрити дальню стійку. Ми вивчаємо суперника до гри, прекрасно знали, що у Інтера при подачі кутових часто гравець забігає на дальню. Чи не змогли це проконтролювати і цей момент став вирішальним. Якщо до другого м'яча гра була більш-менш рівняючи, то після цього Інтер пішов вперед і скористався перевагою.

Але я скажу, що ми пройшли в півфінал не просто так. Я беру відповідальність за поразку на себе, але не можна забувати шлях, який ми пройшли. Зараз потрібно проаналізувати, зрозуміти помилки і дивитися вперед. Але ні в якому разі не забувати шлях, який ми пройшли в єврокубках цього сезону.

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Все по темі:

ФК Интер (Милан), ФК Шахтар, Ліга Європи, Луїш Каштру.

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