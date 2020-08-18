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Барселона звільнила головного тренера

Барселона звільнила головного тренера
Оновлено 11:45 Сьогодні Телеграф
Каталонська Барселона залишилася без головного тренера.

Після принизливого провалу в Лізі чемпіонів (поразки від Баварії 8: 2) керівництво Барселони вирішило звільнити головного тренера Кіке Сетьена.

Цей наставник очолив клуб в січні цього року. Команда успішно рухалася до кінцівці сезону, після чого почалися провали.

Спочатку в чемпіонаті - Барса втратила перевагу після карантину і віддала чемпіонство мадридському Реалу. У Лізі чемпіонів Барселона сором'язливо поступилася мюнхенської Баварії з рахунком 8: 2. Після цього матчу в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Мессі готовий покинути клуб.

Після відставки Сетьена Барселона заявила про широкомасштабні реформи основної команди.

Серед ймовірних нових наставників клубу називають колишню зірку Барселони Рональда Кумана, який відмінно показав себе на тренерському містку в Англії.

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ФК Барселона, Футбол, Примера.

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Телеграф
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