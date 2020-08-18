Конте: У Шахтаря багато талантів

Головний тренер Інтера прокоментував гру проти "гірників".

Інтер розправився з Шахтарем в півфінальному поєдинку Ліги Європи, але Антоніо Конте вважає, що рахунок не відображує положення сил в цій парі.

"Думаю, ми вийшли у фінал, граючи проти команди, яка виглядала менш сильною, ніж є насправді, але у Шахтаря багато талантів, і ми зупинили їх гру пресингом по всьому полю.

У них добре поставлена гра в пас, а також швидкості, але ми добре постаралися, змусивши їх захищатися, і ми прекрасно знаємо, що це їм не так комфортно, як тримати м'яч.

Ми грали сміливо, з правильним планом, зіграли дуже європейську гру, і гравці заслуговують усіляких похвал ", - наводить слова Конте Football Italia з посиланням на Sky Italia.