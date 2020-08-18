Барселону покинув Абідаль

Спортивний директор Барселони Ерік Абідаль покинув клуб.

Прес-служба «Барселони» на офіційному сайті повідомила про відхід з клубу спортивного директора Еріка Абідаля.

Сторони досягли домовленості про дострокове припинення контракту.

Раніше з поста головного тренера «Барселони» був звільнений Енріке Сетьен. Також клуб оголосив про майбутню реструктуризацію основної команди.

Очікується, що новим головним тренером «Барселони» стане голландець Рональд Куман.

Нагадаємо, «Барселона» з рахунком 2: 8 програла «Баварії» в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і вилетіла з турніру.

Вперше з 1946 року «Барселона» пропустила вісім голів в одному матчі. У чемпіонаті Іспанії каталонський клуб фінішував на другому місці, відставши від «Реала» на п'ять очок.

У Кубку Іспанії каталонці в 1/4 фіналу програли «Атлетіко» (0: 1).