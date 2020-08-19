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Жерсон Родрігес може не повернутися в Динамо

Жерсон Родрігес може не повернутися в Динамо
Оновлено 11:19 Сьогодні Телеграф Укринформ
Київський клуб може продати форварда новачкові турецької Суперліги.

Київський клуб може продати форварда новачкові турецької Суперліги - клубу «Адана Демірспор».

Нападник «Динамо» Жерсон Родрігес потрапив у сферу інтересів «Адана Демірспора», повідомляє Fotomac.

Переговори розпочнуться в найближчі дні, футболіст прийняв пропозицію до уваги. Не уточнюється, чи йдеться про оренду або повноцінний трансфер.

Контракт 25-річного гравця збірної Люксембургу з київським клубом розрахований до 2024 року. Зараз Родрігес готується до нового сезону в складі «Динамо».

«Адана Демірспор» в минулому сезоні став другим в першій лізі Туреччини і вийшов до елітного дивізіону.

Нагадаємо, новий головний тренер «Динамо» Мірча Луческу повинен був вирішити залишати в команді Жерсона Родрігеса.

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Все по темі:

УПЛ, Жерсон Родригес, ФК Динамо (Київ).

Автор:

Телеграф
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