Ференцварош Реброва успішно стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда українського тренера Сергія Реброва успішно обіграла шведський Юргорден.
Дублем відзначився Нгуен.
Українець Харатін відіграв весь матч, а Зубков пропускав гру через травму.
Наступним етапом для Ференцвароша стане протистояння з шотландським Селтіком. Матчі відбудуться 25 і 26 серпня.
Ференцварош - Юргорден 2: 0 Голи: Нгуен, 33, 62.
Ференцварош: Дібуш - Сівіч, Ковачевич, Ботка, Блажіч - Харатін, Сомаліу - Нгуен (Шкварка, 63) - Узун (Варга, 84), Болі, Ісаел да Сілва Барбоса (Лаідуні, 75)
Юргорден: Вітрі - Ніхольм, Уне-Ларссон, Йоханссон - Аугустінссон, Бретвейт, Ульвестад, Чельстрем - Банда (Холмберг, 18), Едвардс (Радетінац, 75), Куджович (Чілуфья, 46)
Попередження: Блажіч, 46, Ковачевич, 66 - Холмберг, 65, Йоханссон, 71