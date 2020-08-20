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Ференцварош Реброва успішно стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів

Ференцварош Реброва успішно стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів
10:42 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Чемпіон Угорщини пройшов у другий кваліфікаційний етап Ліги чемпіонів.

Команда українського тренера Сергія Реброва успішно обіграла шведський Юргорден.

Дублем відзначився Нгуен.

Українець Харатін відіграв весь матч, а Зубков пропускав гру через травму.

Наступним етапом для Ференцвароша стане протистояння з шотландським Селтіком. Матчі відбудуться 25 і 26 серпня.

Ференцварош - Юргорден 2: 0 Голи: Нгуен, 33, 62.

Ференцварош: Дібуш - Сівіч, Ковачевич, Ботка, Блажіч - Харатін, Сомаліу - Нгуен (Шкварка, 63) - Узун (Варга, 84), Болі, Ісаел да Сілва Барбоса (Лаідуні, 75)

Юргорден: Вітрі - Ніхольм, Уне-Ларссон, Йоханссон - Аугустінссон, Бретвейт, Ульвестад, Чельстрем - Банда (Холмберг, 18), Едвардс (Радетінац, 75), Куджович (Чілуфья, 46)

Попередження: Блажіч, 46, Ковачевич, 66 - Холмберг, 65, Йоханссон, 71

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Ференцварош, Юргорден, Ліга чемпіонів, Сергій Ребров.

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