Кендзера залишає Динамо заради Роми

Польський захисник продовжить кар'єру в Італії.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора прийняв рішення перейти в Рому. Про це повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Corriere dello Sport.

Правий захисник римлян Рік Карсдорп минулий сезон провів в оренді, а перед початком наступного може покинути клуб. Тому одним із пріоритетних завдань "вовків" є підписання правого захисника.

Кендзера в минулому сезоні взяв участь в 39 матчах, відзначившись чотирма результативними передачами.

В Динамо же польського футболіста зможуть замінити Олександр Тимчик, який повернувся з оренди в Зорі і Олександр Караваєв.

Раніше Кендзьора висловився про роботу з новим тренером киян Мірчею Луческу.