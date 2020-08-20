Кендзера залишає Динамо заради Роми

Захисник Динамо Томаш Кендзьора прийняв рішення перейти в Рому. Про це повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Corriere dello Sport.
Правий захисник римлян Рік Карсдорп минулий сезон провів в оренді, а перед початком наступного може покинути клуб. Тому одним із пріоритетних завдань "вовків" є підписання правого захисника.
Кендзера в минулому сезоні взяв участь в 39 матчах, відзначившись чотирма результативними передачами.
В Динамо же польського футболіста зможуть замінити Олександр Тимчик, який повернувся з оренди в Зорі і Олександр Караваєв.
Раніше Кендзьора висловився про роботу з новим тренером киян Мірчею Луческу.