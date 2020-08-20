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Кендзера залишає Динамо заради Роми

Кендзера залишає Динамо заради Роми
13:57 Сьогодні Телеграф
Польський захисник продовжить кар'єру в Італії.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора прийняв рішення перейти в Рому. Про це повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Corriere dello Sport.

Правий захисник римлян Рік Карсдорп минулий сезон провів в оренді, а перед початком наступного може покинути клуб. Тому одним із пріоритетних завдань "вовків" є підписання правого захисника.

Кендзера в минулому сезоні взяв участь в 39 матчах, відзначившись чотирма результативними передачами.

В Динамо же польського футболіста зможуть замінити Олександр Тимчик, який повернувся з оренди в Зорі і Олександр Караваєв.

Раніше Кендзьора висловився про роботу з новим тренером киян Мірчею Луческу.

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Все по темі:

ФК Динамо К, Roma, Томаш Кендзьора.

Автор:

Телеграф
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