Динамо показало нову "смугасту" форму (Фото)

Віце-чемпіони України і технічний спонсор команди New Balance представили нову форму на сезон 2020/21.

Нова домашня форма Динамо виконана в традиційному білому кольорі з синьо-блакитними смугами. Виїзний комплект - синій колір з блакитними смугами.

Крім того, New Balance вперше анонсував резервний комплект форми киян. Смуги на формі, за задумом дизайнерів, символізують хвилі Дніпра, а також новий початок команди, яку нещодавно прийняв Мірча Луческу.

Клубна емблема розташована у серця, а на звороті футболці написаний девіз "Київ - це ми", що символізує єдність команди, фанів і рідної столиці.

Форма Динамо на сезон 2020/21 зроблена з тканини NB DRY, яка відмінно відводить вологу від тіла і швидко сохне. При її виробництві використовуються технологія для поліпшення теплообміну і аеродинаміки.

Виробникові New Balance довіряють такі великі клуби, як Порту (Португалія), Атлетик Більбао (Іспанія), Селтік (Шотландія), Лілль (Франція).