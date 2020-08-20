Воротар-герой витягнув три пенальті поспіль в Юнацької лізі УЄФА (Відео)

Цікавий випадок стався у вчорашньому матчі Юнацької Ліги УЄФА Зальцбург U-19 - Ліон U-19.

За рахунку 0: 0 в ворота австрійської команди був призначений 11-метровий удар. Пробивати взявся 17-річний атакуючий півзахисник Флоран да Сілва. Француз пробив в лівий від себе кут, проте воротар Зальцбурга Даніель Антош відбив удар. Рефері, побачивши забігання гравців в штрафну до удару, попросив повторити 11-метровий. Флоран пробив в той же кут і тут Антош був на висоті. Однак рефері знову змусив "виконати вирок". В результаті деморалізований да Сілва пробив в інший кут, але Даніель знову передбачив дії хавбека.

Відео героїчних сейвів Даніеля Антоша:

У підсумку юнацька команда Зальцбурга, перемігши Ліон 4: 3, пробилася в півфінал турніру, де зіграє з однолітками з Реала. Цей матч буде зіграний в суботу, 22 серпня.

Зазначимо, що вчора основна команда Ліона програла Баварії в битві за фінал Ліги чемпіонів 2019/20.