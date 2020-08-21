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Баварія побила рекорд по прибутку в Лізі чемпіонів

Баварія побила рекорд по прибутку в Лізі чемпіонів
11:12 Сьогодні Телеграф
Загальний дохід мюнхенського клубу в цьому сезоні ЛЧ - 123-130 млн євро.

«Баварія» гарантовано заробить більше 120 млн євро за підсумками виступів у Лізі чемпіонів в сезоні-2019/20, повідомляє Kicker.

Це рекордна сума за всю історію проведення турніру.

Раніше рекорд належав «Барселоні», яка заробила 117,73 млн євро в 2019 році. Крім бонусів за результати, «Баварія» отримає додатково 33,24 млн євро за третю позицію в рейтингу в Ліги чемпіонів за останнє десятиліття. Також мюнхенці запрацюють 11,5 млн євро за телеправа.

В результаті клуб отримає в цілому 123 млн євро. Сума виросте до 130 млн в разі перемоги в ЛЧ.

У фінальному матчі «Баварія» зіграє з «ПСЖ» 23 серпня.

У півфіналі Ліги чемпіонів «Баварія» (Мюнхен) обіграла «Ліон» 3: 0 і стала другим фіналістом турніру.

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Все по темі:

Рекорд, Бавария, Ліга чемпіонів, Прибуток.

Автор:

Телеграф
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