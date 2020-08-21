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Мессі повідомив Куману про бажання покинути Барселону

Мессі повідомив Куману про бажання покинути Барселону
11:50 Сьогодні Телеграф
Футболіст розчарований, що команда програла в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Баварією» (2: 8).

Нападаючий «Барселони» Ліонель Мессі провів бесіду з новим головним тренером каталонського клубу Рональдом Куманом, повідомляє радіостанція RAC1.

За даними джерела, 33-річний форвард повідомив тренеру, що не бачить себе в майбутньому в «Барселоні». Аргентинець розчарований, що команда програла в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Баварією» (2: 8), а також незадоволений тим, що відбувається в клубі.

При цьому Мессі розуміє, що йому буде нелегко покинути «Барселону», з огляду на контрактні зобов'язання.

Мессі - вихованець «Барселони». У минулому сезоні взяв участь в 44 матчах у всіх турнірах, в яких став автором 31 забитого м'яча і віддав 26 результативних передач. Контракт гравця з клубом діє до літа 2021 року.

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Месси, Куман, Барселона.

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Телеграф
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