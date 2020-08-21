Уейн Руні стане головним тренером збірної Англії на один матч

Девід Сімен і Аллардайс будуть йому асистувати.

Екс-форвард "Евертона" і "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні приміряє на себе роль тренера національної збірної Англії в рамках благодійної гри.

За інформацією The Telegraph, у вересні відбудеться поєдинок Soccer Aid.

Відзначимо, що матч пройде на "Олд Траффорд", стадіоні "червоних дияволів". На лавці Руні буде не один, помічником Уейна стане Сем Аллардайс. Ще одним асистентом "Шрека" стане колишній воротар "Арсеналу" і збірної Англії Девід Сімен.

У матчі візьмуть участь Девід Джеймс, Яя Туре, Роббі Кін, Уес Браун і інші екс-зірки футболу.