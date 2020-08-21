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П'ятниця, 21.08.2020
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Уейн Руні стане головним тренером збірної Англії на один матч

Уейн Руні стане головним тренером збірної Англії на один матч
13:48 Сьогодні Телеграф
Девід Сімен і Аллардайс будуть йому асистувати.

Екс-форвард "Евертона" і "Манчестер Юнайтед" Уейн Руні приміряє на себе роль тренера національної збірної Англії в рамках благодійної гри.

За інформацією The Telegraph, у вересні відбудеться поєдинок Soccer Aid.

Відзначимо, що матч пройде на "Олд Траффорд", стадіоні "червоних дияволів". На лавці Руні буде не один, помічником Уейна стане Сем Аллардайс. Ще одним асистентом "Шрека" стане колишній воротар "Арсеналу" і збірної Англії Девід Сімен.

У матчі візьмуть участь Девід Джеймс, Яя Туре, Роббі Кін, Уес Браун і інші екс-зірки футболу.

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Уэйн Руни.

Автор:

Телеграф
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