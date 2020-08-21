Гнабрі "обскакав" Неймара і Левандовскі

Німецький вінгер Серж Гнабрі став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА.

У Португалії прогриміли півфінали Ліги чемпіонів. До слова, нарешті обійшлося без сенсацій: ПСЖ розправився з РБ Лейпцигом, а Баварія переграла Ліон і тепер мюнхенці і парижани в найближчу неділю визначать нового футбольного короля Європи.

Прес-служба УЄФА назвала кращого гравця тижня за підсумками півфінальних матчів. Індивідуальну нагороду виграв правий вінгер Баварії Серж Гнабрі, який відзначився дублем у ворота французів. У голосуванні Серж випередив свого партнера по команді польського нападника Роберта Левандовскі і бразильського форварда ПСЖ Неймара.

Серж Гнабри - главный герой полуфинального матча "Баварии" - побеждает в голосовании на звание лучшего игрока недели #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5Zt2oQSM0m — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 21, 2020

У поточному сезоні Гнабрі взяв участь в 45-і іграх Баварії, забивши 23 голи і віддавши 14 гольових передач.