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П'ятниця, 21.08.2020
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Гнабри "обскакал" Неймара и Левандовски
Гнабри "обскакал" Неймара и Левандовски

Гнабрі "обскакав" Неймара і Левандовскі

Гнабрі "обскакав" Неймара і Левандовскі
17:47 Сьогодні Телеграф
Німецький вінгер Серж Гнабрі став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА.

У Португалії прогриміли півфінали Ліги чемпіонів. До слова, нарешті обійшлося без сенсацій: ПСЖ розправився з РБ Лейпцигом, а Баварія переграла Ліон і тепер мюнхенці і парижани в найближчу неділю визначать нового футбольного короля Європи.

Прес-служба УЄФА назвала кращого гравця тижня за підсумками півфінальних матчів. Індивідуальну нагороду виграв правий вінгер Баварії Серж Гнабрі, який відзначився дублем у ворота французів. У голосуванні Серж випередив свого партнера по команді польського нападника Роберта Левандовскі і бразильського форварда ПСЖ Неймара.

 

У поточному сезоні Гнабрі взяв участь в 45-і іграх Баварії, забивши 23 голи і віддавши 14 гольових передач.

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Все по темі:

УЄФА, Серж Гнабри, Ліга чемпіонів.

Автор:

Телеграф
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