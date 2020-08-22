Циганков увійшов в десятку кращих бомбардирів Динамо в сучасній історії

Віктор Циганков забив 60 м'ячів у футболці Динамо.

Вчора, 21 серпня, матчем Олімпік - Динамо стартував новий сезон в чемпіонаті України з футболу.

Київське Динамо, граючи на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зуміло здолати донеччан з рахунком 1: 4. Один з голів у грі забив лідер киян Віктор Циганков, який відзначився після блискучого проходу Жерсона Родрігеса.

Цей гол став для Циганкова 60-м у футболці столичної команди. Таким чином, вінгер увійшов в 10-ку кращих бомбардирів команди в сучасній історії клубу. На рахунку гравця 49 голів в УПЛ, 8 забитих м'ячів у єврокубках і 3 взяття воріт в Кубку України.

Топ-10 кращих бомбардирів Динамо за часів незалежної України:

Сергій Ребров - 163

Максим Шацьких - 142

Андрій Ярмоленко - 137

Андрій Шевченко - 124

Олег Гусєв - 96

Артем Мілевський - 86

Віктор Леоненко - 79

Діого Рінкон - 70

Валентин Белькевич - 69

Віктор Циганков - 60