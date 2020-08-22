Циганков увійшов в десятку кращих бомбардирів Динамо в сучасній історії

Вчора, 21 серпня, матчем Олімпік - Динамо стартував новий сезон в чемпіонаті України з футболу.
Київське Динамо, граючи на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зуміло здолати донеччан з рахунком 1: 4. Один з голів у грі забив лідер киян Віктор Циганков, який відзначився після блискучого проходу Жерсона Родрігеса.
Цей гол став для Циганкова 60-м у футболці столичної команди. Таким чином, вінгер увійшов в 10-ку кращих бомбардирів команди в сучасній історії клубу. На рахунку гравця 49 голів в УПЛ, 8 забитих м'ячів у єврокубках і 3 взяття воріт в Кубку України.
Топ-10 кращих бомбардирів Динамо за часів незалежної України:
Сергій Ребров - 163
Максим Шацьких - 142
Андрій Ярмоленко - 137
Андрій Шевченко - 124
Олег Гусєв - 96
Артем Мілевський - 86
Віктор Леоненко - 79
Діого Рінкон - 70
Валентин Белькевич - 69
Віктор Циганков - 60