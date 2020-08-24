Гравець Шахтаря потрапив в антісборную Ліги чемпіонів (Фото)

Правий захисник Шахтаря Додо потрапив у символічну антісборную провальних виступів сезону в Лізі чемпіонів 2019/20.

Портал WhoScored, який спеціалізується на футбольній статистиці, показав антісборную футболістів, які провалилися на своїй позиції в одному з матчів в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

У складі цієї команди знайшлося місце і гравцеві Шахтаря Додо, який не кращим чином відіграв в грі з Аталантою і отримав оцінку 5,05 за свій виступ. Крім того, в "антісборную" потрапив чилійський півзахисник Барселони Артуро Відаль, який "віддувається" тут за всю команду за провальну гру з Баварією. А ось екс-півзахисник Динамо (Загреб) Нікола Моро виявився в "одинадцятки гірших" за свій перфоманс в матчі з Шахтарем.

Збірна гірших виступів в Лізі чемпіонів 2019/20:

Збірна гірших виступів в Лізі чемпіонів

Зазначимо, сьогодні відбудеться вирішальний матч в Лізі чемпіонів 2019/20. Французький ПСЖ в Лісабоні зустрінеться з німецькою Баварією.

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