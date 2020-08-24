Герой фіналу Ліги чемпіонів Нойер: Ніколи раніше не відчував такого задоволення від гри

Капітан мюнхенців поділився емоціями після перемоги в Лізі чемпіонів.

Баварія в шостий раз в історії виграла Лігу чемпіонів.

У фінальному поєдинку сезону-2019/20 мюнхенці обіграли ПСЖ 1: 0.

"Трохи складно відповідати на питання після того, як відчув таку бурю емоцій після фінального свистка. Ми зробили свою мрію реальністю", - цитує капітана команди Мануеля Нойєра офіційний сайт УЄФА.

"Ні, ми не були надмірно розслабленими в початковій фазі атак. Можливо, не вистачало трохи впевненості. Але в підсумку кожен доклав руку до перемоги, це наше командне досягнення. Ніколи раніше не відчував такого задоволення від гри, і все завдяки цьому колективу".

Мануель Нойер став лише третім воротарем-капітаном в історії, який зміг виграти Лігу чемпіонів.