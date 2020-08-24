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Баварія встановила рекордне досягнення в Лізі чемпіонів

Баварія встановила рекордне досягнення в Лізі чемпіонів
19:37 Сьогодні Телеграф
«Баварія» встановила рекорд Ліги чемпіонів, вигравши 11 матчів поспіль.

У сезоні-2019/20 «Баварія» також виграла чемпіонат Німеччини (Бундеслігу) і Кубок Німеччини.

«Баварія» встановила рекордне досягнення в Лізі чемпіонів.

Німецький клуб став першим в історії турніру, який виграв всі матчі протягом одного сезону.

На груповому етапі команда Ганса-Дітера Фліка виграла шість матчів із загальною різницею голів 24: 5.

У плей-офф «Баварія» двічі впоралася з «Челсі» (3: 0, 4: 1), а також розгромила "Барселону" (8: 2) і «Ліон» (3: 0).

У фіналі «Баварія» перемогла «ПСЖ» 1: 0. 24 вересня «Баварія» зустрінеться з «Севільєю» в матчі за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів «Баварія» (Мюнхен) обіграла «Парі Сен-Жермен» 1: 0 і стала переможцем турніру.

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Все по темі:

Рекорд, Бавария, Ліга чемпіонів.

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Телеграф
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