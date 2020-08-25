Мілан націлився на зоряну трійцю з Реала

Мілан може поповнити свої ряди відразу трьома гравцями Реала. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, боси Россонері в дане трансферне вікно хотіли б залучити трьох гравців Реала: нападника Луку Йовіча, півзахисників Хамеса Родрігеса і Браіма Діаса.

Мілан залишився задоволений трансфером лівого захисника Реала Тео Ернандеса в 2019 році і тепер італійський клуб близький до підписання відразу трьох колишніх одноклубників Тео.

Відзначимо, Червоно-чорні готові викласти за зіркових гравців Вершкових близько € 70 млн.

Раніше повідомлялося, що Мілан веде переговори по Діасу, однак італійський клуб працює над орендою іспанця.