Мілан націлився на зоряну трійцю з Реала

За інформацією джерела, боси Россонері в дане трансферне вікно хотіли б залучити трьох гравців Реала: нападника Луку Йовіча, півзахисників Хамеса Родрігеса і Браіма Діаса.
Мілан залишився задоволений трансфером лівого захисника Реала Тео Ернандеса в 2019 році і тепер італійський клуб близький до підписання відразу трьох колишніх одноклубників Тео.
Відзначимо, Червоно-чорні готові викласти за зіркових гравців Вершкових близько € 70 млн.
Раніше повідомлялося, що Мілан веде переговори по Діасу, однак італійський клуб працює над орендою іспанця.