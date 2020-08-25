Скачать
Вівторок, 25.08.2020
Руслан Малиновский подорожал вдвое
Руслан Малиновский подорожал вдвое
Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров
Зеленский наградил орденами ряд спортсменов и тренеров
Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)
Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)
Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ
Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ

Мілан націлився на зоряну трійцю з Реала

Мілан націлився на зоряну трійцю з Реала
15:15 Сьогодні Телеграф
Мілан може поповнити свої ряди відразу трьома гравцями Реала. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, боси Россонері в дане трансферне вікно хотіли б залучити трьох гравців Реала: нападника Луку Йовіча, півзахисників Хамеса Родрігеса і Браіма Діаса.

Мілан залишився задоволений трансфером лівого захисника Реала Тео Ернандеса в 2019 році і тепер італійський клуб близький до підписання відразу трьох колишніх одноклубників Тео.

Відзначимо, Червоно-чорні готові викласти за зіркових гравців Вершкових близько € 70 млн.

Раніше повідомлялося, що Мілан веде переговори по Діасу, однак італійський клуб працює над орендою іспанця.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Реал, Милан, Хамес Родригес, Лука Йович, Браим Диас.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Усик може вийти в ринг проти росіянина Повєткіна
02 Баварія встановила рекордне досягнення в Лізі чемпіонів
03 Усейн Болт заразився коронавірусом
04 Легендарний Роналдіньо вийшов з в'язниці
05 Шахтар погодився продати Матвієнко в топ-клуб за € 15 млн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся