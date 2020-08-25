Шахтар погодився продати Матвієнко в топ-клуб за € 15 млн

Микола Матвієнко може поповнити ряди Наполі.

Центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко незабаром може приєднатися до Наполі.

Про це повідомляє betnews365. З

а інформацією джерела, представники Шахтаря і Наполі провели конструктивну зустріч, на якій обговорили деталі можливої угоди.

Як повідомляється, неаполетанци готові викласти за українця € 15 млн, а також 10% від суми наступного трансферу.

У поточному сезоні Матвієнко вже зіграв один матч за Гірників. Микола відіграв всю гру проти Колоса.

У сезоні 2019/20 центрбек відіграв в 39-і іграх за Шахтар у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.