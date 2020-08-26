У футболіста зупинився дефібрилятор серця під час матчу

У футболіста збірної Нідерландів Дейлі Блінда знову проблеми з серцем.

У єкс-гравець Манчестер Юнайтед, а тепер гравця Аякса 30-річного Дейлі Блінда знову проблеми з серцем.

У минулому році йому стало погано під час матчу, після чого йому встановили штучний дефібрилятор в серце і дозволили грати в футбол. Хоча тоді гостро стояло питання про завершення кар'єри.

Тренер Аякса Ерік тен Хаг розповів, що в контрольному матчі футболістові знову стало погано. Як виявилося, у Блінда на час зупинився штучний дефібрилятор. Це пристрій відповідає за ритм роботи серця.

Зараз футболіст проходить додаткові обстеження.