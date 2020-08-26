Ібрагімович вибив з Мілана € 7 млн на рік

Мілан найближчим часом продовжить співпрацю зі Златаном Ібрагімовичем. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, боси Россонері погодилися з усіма умовами шведа і наступний сезон Златан буде радувати уболівальників Мілана.

Раніше повідомлялося про складнощі в переговорному процесі між клубом і футболістом. Головною причиною цього був фінансовий запит Ібри, який не хотів йти на поступки по зарплаті. В результаті Златан буде отримувати в Мілані € 7 млн на рік. Незабаром про угоду повідомлять офіційно.

38-річний форвард в минулому сезоні взяв участь в 20 іграх, забивши 11 голів і віддавши 5 голових передач.

Раніше повідомлялося, що Мілан "полює" за трьома зірками Реала.