Ібрагімович вибив з Мілана € 7 млн на рік

За інформацією джерела, боси Россонері погодилися з усіма умовами шведа і наступний сезон Златан буде радувати уболівальників Мілана.
Раніше повідомлялося про складнощі в переговорному процесі між клубом і футболістом. Головною причиною цього був фінансовий запит Ібри, який не хотів йти на поступки по зарплаті. В результаті Златан буде отримувати в Мілані € 7 млн на рік. Незабаром про угоду повідомлять офіційно.
38-річний форвард в минулому сезоні взяв участь в 20 іграх, забивши 11 голів і віддавши 5 голових передач.
Раніше повідомлялося, що Мілан "полює" за трьома зірками Реала.