Команда Реброва вибила Селтік з Ліги чемпіонів (Відео)

Команда українського тренера Сергія Реброва вийшла в третій відбірковий раунд турніру.

Чемпіон Угорщини Ференцварош під руокводством Сергія Реброва обіграв не простого суперника в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів - шотландський Селтік.

Швидкий гол на 7-й хвилині зіграв важливу роль.

Селтік зрівняв рахунок на початку другого тайму, але на 75-й хвилині Нгуєн поставив крапку в матчі. Весь матч за Ференецварош відіграв український півзахисник Харатін. Олександр Зубков не потрапив в заявку.

Нагадаємо, нещодавно за Селтік виступав Мар'ян Швед, який вирушив підкорювати Бельгію.

«Селтік» - «Ференцварош» - 1: 2

Голи: Крісті, 53 - Сігер, 7, Нгуєн, 75

Жеребкування наступної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня. Матчі пройдуть 15-16 вересня. (Протистояння на цій стадії складається з 1 матчу).