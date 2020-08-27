Команда Реброва вибила Селтік з Ліги чемпіонів (Відео)

Чемпіон Угорщини Ференцварош під руокводством Сергія Реброва обіграв не простого суперника в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів - шотландський Селтік.
Швидкий гол на 7-й хвилині зіграв важливу роль.
Селтік зрівняв рахунок на початку другого тайму, але на 75-й хвилині Нгуєн поставив крапку в матчі. Весь матч за Ференецварош відіграв український півзахисник Харатін. Олександр Зубков не потрапив в заявку.
Нагадаємо, нещодавно за Селтік виступав Мар'ян Швед, який вирушив підкорювати Бельгію.
«Селтік» - «Ференцварош» - 1: 2
Голи: Крісті, 53 - Сігер, 7, Нгуєн, 75
Жеребкування наступної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня. Матчі пройдуть 15-16 вересня. (Протистояння на цій стадії складається з 1 матчу).