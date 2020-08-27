Трансфер Мессі: півмільярда фунтів і поїздка в США

Куди вирішиться перейти Ліонель Мессі після свого рішення покинути Барселону?

Схоже, казка під назвою "Епоха Мессі в Барселоні" підходить до свого кінця. Футболіст твердо вирішив покинути клуб. Днями він розмовляв зі своїм колишнім наставником і одним з кращих тренерів в світі Пепом Гвардіолою.

Іспанські ЗМІ стверджують, що важливим фактором для аргентинця є наявність в Манчестер Сіті Гвардіоли і земляка (друга) Аггуеро. В Англії The Telegraph володіє більш точною інформацією і стверджує, що Ман Сіті зацікавлені в покупці Мессі з можливим транзитом в Нью-Йорк Сіті.

33-річний футболіст може обійтися городянам в кругленьку суму - 500 мільйонів фунтів.