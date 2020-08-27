Визначено найкращого тренер УПЛ сезону-2019/20

Віктор Скрипник із Зорею став бронзовим призером турніру.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник визнаний кращим тренером УПЛ за підсумками сезону-2019/20. Про це повідомив офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Зоря Віктора Скрипника до останнього туру билася з київським Динамо за срібні медалі турніру. За підсумками він привів Зорю до бронзи.

УПЛ провів опитування, за результатами якого Саме Скрипник посів перше місце. На другому місці опинився тренер Шахтаря Луїш Каштру, третій - Олександр Рябоконь з Десни.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо Назарій Русин в кроці від переходу в луганську Зорю.