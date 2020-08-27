Барселона знайшла заміну Суаресу

Каталонці визначилися з новим форвардом в команді.

Керівництво Барселони розглядає кандидатуру Муси Дембеле в якості заміни Луїсу Суаресу, повідомляє Sport.es.

За даними джерела, каталонці готові в даний трансферне вікно витратитися на центрфорварда, так як більше не мають наміру утримувати в команді уругвайця.

Раніше в Ліоні підтверджували, що Дембеле може покинути клуб. ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця з боку Лейпцига, Манчестер Юнайтед і Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що іншим кандидатом на заміну Суаресу є нападник Валенсії Максі Гомес.