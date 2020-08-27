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Барселона знайшла заміну Суаресу

Барселона знайшла заміну Суаресу
Оновлено 21:37 Чт, 27 Серпень 2020 Телеграф football.ua Фото: Twitter
Каталонці визначилися з новим форвардом в команді.

Керівництво Барселони розглядає кандидатуру Муси Дембеле в якості заміни Луїсу Суаресу, повідомляє Sport.es.

За даними джерела, каталонці готові в даний трансферне вікно витратитися на центрфорварда, так як більше не мають наміру утримувати в команді уругвайця.

Раніше в Ліоні підтверджували, що Дембеле може покинути клуб. ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця з боку Лейпцига, Манчестер Юнайтед і Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що іншим кандидатом на заміну Суаресу є нападник Валенсії Максі Гомес.

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ФК Барселона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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