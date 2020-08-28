Компані сватає Мессі в Манчестер Сіті

Бельгієць очікує побачити аргентинця в Англії.

Головний тренер Андерлехта Венсан Компані висловив свою думку про чутки, які пов'язують Ліонеля Мессі з Манчестер Сіті.

"Для клубу було б неймовірно мати в складі такого гравця, як він - він міг би допомогти їм зробити наступний крок, вигравши Лігу чемпіонів".

"Я знаю спосіб мислення Гвардіоли, тому можу уявити, що у них двох все ще буде взаєморозуміння. Можу уявити, що у Пепа і Мессі все ще є телефонні номери один одного. Так що вони можуть зателефонувати один одному".

"Якщо Мессі вирішив покинути Барселону, я можу тільки поважати його рішення. Давайте з'ясуємо - як уболівальник Сіті, я сподіваюся, що Мессі приєднається до них", - сказав Компані The Sun.

Раніше повідомлялося, що і самі "городяни" впевнені, що вони лідирують в гонці за аргентинцем.