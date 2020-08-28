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Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй

Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
17:58 Сьогодні Телеграф
Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович назвав імена 23-х футболістів, які готуватимуться до найближчих матчу Ліги націй УЄФА.

Воротарі: Ян Зоммер ( "Боруссія" М, Німеччина), Івон Мвого (ПСВ, Нідерланди), Йонас Омлін ( "Монпельє", Франція).

Захисники: Мануель Аканджі ( "Боруссія" Д, Німеччина), Лоріс Беніто ( "Бордо", Франція), Ніко Ельведі ( "Боруссія" М, Німеччина), Міхаель Ланг ( "Вердер", Німеччина), Бечірі Омерагіч (Цюріх ") , Кевін Мбабу ( "Вольфсбург", Німеччина), Рікардо Родрігес ( "Торіно", Італія), Сильван Відмер ( "Базель").

Півзахисники: Граніт Джака ( "Арсенал", Англія), Ренато Штеффен ( "Вольфсбург", Німеччина), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва - "Айнтрахт", Німеччина), Мішель Ебішер, Крістіан Фасснахт (обидва - "Янг Бойз") , Рубен Варгас ( "Аугсбург", Німеччина), Симон Зом ( "Цюріх").

Нападники: Харіс Сеферович ( "Бенфіка", Португалія), Альбіан Аджеті ( "Селтік", Шотландія), Брил емболії ( "Боруссія" М, Німеччина), Маріо Гаврановіч ( "Динамо" З, Хорватія).

Нагадаємо, вже третього вересня збірна Швейцарії зіграє в гостях з Україною в рамках матчу першого туру групового раунду Ліги націй УЄФА.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає цей турнір розігрівом перед чемпіонатом Європи

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Все по темі:

Швейцария, УЄФА, Лига Наций, Володимир Петкович.

Автор:

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