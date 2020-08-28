Маріуполь представив нову форму в клубному гаражі (Фото)

Команда УПЛ Маріуполь представила новий комплект ігрової форми, в якій вона проведе сезон 2020/21.

Сама мандрівна команда вищого дивізіону чемпіонату України оригінально підійшла до просування своєї нової форми. Клубний автобус фактично став другою домівкою гравців, а тому ФК Маріуполь вирішив представити нову домашню форму в клубному гаражі.

У сезоні 2020/21 гравці Маріуполя будуть виступати в формі Nike, яка виконана в синьому кольорі.

За задумами дизайнерів, обраний ними колір символізує води Азовського моря. Деталі на футболці виконані в білому.

У воротарів - три комплекти форми: зелений, синій і чорний.

Відзначається, що гостьовий і резервний кольори команди залишилися незмінними. Запасна форма - помаранчева а резервна - біла.

Раніше Маріуполь стартував в УПЛ розгромною поразкою від Олександрії.