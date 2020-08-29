Провідний півзахисник залишив Інтер

Іспанець Борха Валеро покинув Інтер. Про це повідомив сам футболіст у себе в соцмережах.

Іспанська центральний півзахисник Борха Валеро став вільним агентом. Його трирічний контракт з Інтером підійшов до кінця і міланський клуб вирішив не продовжувати 35-річного гравця.

"Носити ці кольори було для мене великою честю. Спасибі за все", - зазначив Валеро на своїй сторінці в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Borja Valero Iglesias (@borjavalero20) 29 Авг 2020 в 12:57 PDT

У минулому сезоні Інтер дістався до фіналу Ліги Європи, поступившись там Севільї. У серії А команда посіла друге місце. У кампанії 2019/20 Валеро відіграв в 25 іграх, відзначившись трьома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Антоніо Конте зберіг свій пост в Інтері.