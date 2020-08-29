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Провідний півзахисник залишив Інтер

Провідний півзахисник залишив Інтер
Оновлено 18:12 Сьогодні Телеграф
Іспанець Борха Валеро покинув Інтер. Про це повідомив сам футболіст у себе в соцмережах.

Іспанська центральний півзахисник Борха Валеро став вільним агентом. Його трирічний контракт з Інтером підійшов до кінця і міланський клуб вирішив не продовжувати 35-річного гравця.

"Носити ці кольори було для мене великою честю. Спасибі за все", - зазначив Валеро на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Borja Valero Iglesias (@borjavalero20)

У минулому сезоні Інтер дістався до фіналу Ліги Європи, поступившись там Севільї. У серії А команда посіла друге місце. У кампанії 2019/20 Валеро відіграв в 25 іграх, відзначившись трьома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Антоніо Конте зберіг свій пост в Інтері.

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Все по темі:

Борха Валеро, Футбол, ФК Интер Милан.

Автор:

Телеграф
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