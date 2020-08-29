Невловимий Депа - в огляді матчу Ліон - Діжон

У п'ятницю, 28 серпня, відбувся матч другого туру французької Ліги 1 Ліон - Діжон. Зустріч, що проходила в Ліоні на стадіоні "Люм'єр", завершилася з рахунком 4: 1. Вашій увазі огляд цього поєдинку.

Відкрили рахунок у грі досить несподівано гості. На 14-й хвилині Орельєн Шедлєр проник в чужу штрафну і без шансів для голкіпера господарів пробив в нижній ближній кут воріт. На 39-й хвилині Мемфіс Депай зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Останні секунди першого тайму стали справжнім кошмаром для футболістів Діжона. На 45-й хвилині Уеслі лото переправив м'яч в свої ворота після прострілу Депая, а ще через хвилину голландець оформив дубль ударом з лінії воріт.

У другому таймі Мемфіс оформив хет-трик, забивши другий гол з пенальті.

Таким чином, Ліон, що пропускав перший тур Ліги 1, через участь в єврокубках, добув свою першу перемогу в чемпіонаті Франції 2020/21. Діжон після двох турів займає 19-е місце.

У наступному турі Ліон відправиться в гості до Бордо, а Діжон прийме Брест. Ці матчі відбудуться після міжнародної паузи.

Раніше Ліон дістався до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20, поступившись там Баварії.