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Леоненко назвав головну причину поразки Шахтаря від Динамо

Леоненко назвав головну причину поразки Шахтаря від Динамо
10:15 Сьогодні Телеграф
Спеціаліст - про несподіване фіаско «гірників» в матчі за Суперкубок України.

Експерт програми «Великий Футбол» Віктор Леоненко назвав головну причину поразки «Шахтаря» в матчі за Суперкубок України з «Динамо» (1: 3).

«Я вважаю, що головним фактором поразки Шахтаря була втома після Інтера, та недооцінка. Нам все розповідають, що нас не потрібно налаштовувати на цей матч, а ми дивимося, що Тайсон не добіг, Тете не добіг, а Додо ми взагалі не помітили. У Шахтаря завжди є моменти, але в цій грі вони були по суті лише в кінці. Найнебезпечнішим у «гірників» був Тете, а Фернандо по суті вибив м'яч з воріт Динамо. 

Раніше при Фонсека Шахтар стомлював суперника, а потім забивав, а зараз ця тактика не проходить. Контроль м'яча в цей раз не пішов на користь Шахтарю. Будь-яка команда контролює м'яч ризикує нарватися на контратаку, що і сталося», - сказав Леоненко.

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Все по темі:

ФК Динамо К, Великий футбол, Виктор Леоненко, Шахтар, Суперкубок України.

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