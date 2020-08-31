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Шахтер и Динамо - в топ-15 самых титулованных клубов XXI века
Шахтер и Динамо - в топ-15 самых титулованных клубов XXI века

Шахтар і Динамо - в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI століття

Шахтар і Динамо - в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI століття
Оновлено 19:00 Сьогодні Телеграф Укринформ
"Шахтар" і "Динамо" потрапили в топ-15 найбільш титулованих клубів сучасності.

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" увійшли в топ-15 найбільш титулованих футбольних клубів XXI століття.

Як інформує веб-портал Transfermarkt, "Шахтар" завоював за поточне сторіччя 33 титулу в усіх турнірах і займає 6-е місце в рейтингу (ділить місця з 5-го по 10-е).

"Динамо" розташувалося в списку на 14-му місці, взявши 25 трофеїв.

Лідирують єгипетський "Аль-Ахлі" (41 трофей), далі йдуть німецька "Баварія" і "Лінкольн" з Гібралтару (по 40 перемог).

В першу десятку також увійшли іспанська "Барселона" (34), португальський "Порту" (33), шотландський "Селтік" (33), хорватське "Динамо" із Загреба (33), молдовський "Шериф" (33) і новозеландський «Окленд Сіті "(33).

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Все по темі:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, ФК Шахтар.

Автор:

Телеграф
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