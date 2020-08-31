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Час повісити бутси на цвях: Профутбол припиняє існування

Час повісити бутси на цвях: Профутбол припиняє існування
22:42 Пн, 31 Серпень 2020 Телеграф isport.ua
Після 10 років в ефірі програма Профутбол припиняє існування.

Керівник управління спортивних проектів 1 + 1 Медіа Степан Щербачов в своєму Facebook повідомив, що програма Профутбол припиняє своє існування.

"Виповнилося 10 років, як в ефір 2 + 2 вийшла програма Профутбол. Коли я з колегами розробляв концепцію, шукав ідеї і рішення, я й подумати не міг, що проект стане культовим! Це робота і досягнення великої команди людей, захоплених футболом.

Коли ми почали цей проект, ми були романтиками, ми думали, що якщо ми даємо майданчик для того, щоб говорити про свою улюблену справу, то будь-який з футболістів і тренерів буде мріяти, щоб його запросили і він розповів про себе, команді. Але виявилося, що всі зайняті, немає часу, настрою. І так ми почали працювати з експертами.

Я можу годинами розповідати, як дзвонив футболістам і тренерам, президентам, як вони мені дзвонять, але я не бачу, щоб всі були захоплені футболом так, як повинно бути, на мій погляд. Профутбол - 10 років, це багато. Час повісити бутси на цвях ", - написав Щербачов.

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Спорт, Футбол, УПЛ, Профутбол.

Автор:

Телеграф
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