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"У Барселоні панує хаос": Де Йонг прокоментував можливий відхід Мессі

"У Барселоні панує хаос": Де Йонг прокоментував можливий відхід Мессі
14:40 Сьогодні Телеграф
Півзахисник Барселони і збірної Нідерландів Френкі Де Йонг відреагував на те, що відбувається в каталонському клубі.

"У Барселоні панує хаос, зараз в клубі багато відбувається. Я не розмовляв ні з Мессі, ні з клубом. Чесно, я не знаю, що відбувається з відходом Мессі. Але якщо він піде, це буде величезний удар для команди і клубу. Я подивлюся на ситуацію в Барселоні, коли повернуся зі збірної ", - цитує Френкі де Йонга NOS.nl.

Нагадаємо, Мессі рішуче налаштований покинути каталонський клуб в це міжсезоння, при чому аргентинець хоче зробити це абсолютно безкоштовно. Боси Барселони не мають наміру відпускати свою головну зірку і, схоже, сторони очікує судова тяганина. Ліонель вже проігнорував ПЛР-тестування команди і перші тренування, а Барселона відповіла на це штрафом гравця на велику суму.

Раніше англійські ЗМІ повідомили, що Мессі погодив довгостроковий контракт з Манчестер Сіті, який передбачає його перехід в МЛС через три роки.

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Все по темі:

Месси, Барселона, Де Йонг.

Автор:

Телеграф
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