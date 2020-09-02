Основний нападник Динамо травмувався у грі за збірну

Форвард Динамо Жерсон Родрігес зіграв за збірну Люксембургу в товариському матчі з німецьким Саарбрюкені.

За інформацією прес-служби Динамо, гравець вже в першому таймі був замінений після того, як отримав пошкодження. Про характер травми поки не повідомляється.

Відзначимо, матч, що проходив на стадіоні Жозі Бартель в Люксембурзі, завершився нічиєю 0: 0. Вже 5 вересня національна команда Люксембургу зіграє поєдинок Ліги націй УЄФА з Азербайджаном, а 9 вересня - з Чорногорією.

У складі збірної Люксембургу Родрігес встиг відіграти в 24 іграх, забивши три м'ячі.

Раніше Жерсон Родрігес ударно почав сезон в Динамо Мірчі Луческу, забивши красивий гол у ворота Шахтаря в грі за Суперкубок Укаріни-2020. Крім того, футболіст відзначився шикарною гольовою передачею в матчі першого туру проти Олімпіка.