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Колос представив Селезньова й інших новачків (Фото)

Колос представив Селезньова й інших новачків (Фото)
Оновлено 18:31 Сьогодні Телеграф football.ua
Клуб УПЛ Колос сьогодні, 2 вересня, представив новачків команди. Про це повідомляє football.ua.

У літнє трансферне вікно учасник другого відбіркового раунду Ліги Європи поповнив свої ряди п'ятьма футболістами. Гравцями Колоса стали нападники Євген Селезньов та Євген Ісаєнко, центральний захисник Євген Новак, фулбек Микита Кравченко, а також воротар Владислав Кучерук.

Зазначимо, динамівці Ісаєнко та Кучерук приєдналися до команди з Ковалівки на правах оренди.

Футболісти вже вибрали собі ігрові номери, наприклад, найдосвідченіший з цієї компанії Селезньов виступатиме під 11-м номером. Гравці вже найближчим часом приступлять до тренувань з командою.

Зазначимо, 35-річний Євген Селезньов з 111 голами посідає третє місце в списку кращих бомбардирів в історії чемпіонатів України. Для того, щоб наздогнати лідерів Реброва і Шацьких йому треба забити 12 м'ячів і 13 м'ячів відповідно, що цілком можливо зробити за сезон для досвідченого нападника.

Найближчий матч Колоса намічений на 12 вересня. В цей день на новісінькій арені клубу відбудеться гра другого туру УПЛ проти ПФК Львів.

Раніше Колос дізнався суперників по другому і третьому кваліфай-раунду Ліги Європи 2020/21.

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Все по темі:

Футбол, УПЛ, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
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