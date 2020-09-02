Неймар і ще дві зірки ПСЖ здали позитивний тест на коронавірус

Кілька топ-футболістів ПСЖ здали позитивний тест на COVID-19. Про це повідомляє авторитетне видання L'Equipe.

Прес-служба паризького клубу повідомила про три випадки зараження коронавірусів в команді. Трохи пізніше французькі ЗМІ назвали імена заражених футболістів. Ними стали бразильський нападаючий Неймар, аргентинський вінгер Анхель Ді Марія і опорник з Аргентини Леандро Паредес.

Повідомляється, що всі троє футболістів недавно відпочивали на Ібіці, де і могли підхопити COVID-19.

Coronavirus : Neymar testé positif



Le Paris Saint-Germain a officialisé trois cas positifs au Covid-19 après les tests effectués ce matin. Selon nos informations, il s'agit de Paredes, Di Maria et Neymar https://t.co/owpkcbqz7w pic.twitter.com/Mp8v2gv8R0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2020

Зазначимо, що минулий сезон Ліги 1 був зупинений достроково через пандемію коронавируса. Чемпіоном Франції був визнаний ПСЖ. Крім того, паризький клуб виграв Кубок Франції, Кубок французької ліги, а також дістався до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20, де поступився Баварії.

Раніше повідомлялося, що капітан ПСЖ перейшов в Челсі.