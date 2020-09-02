Офіційно: Динамо віддало гравця в Шахтар

Микита Корзун перейшов в Солігорськ «Шахтар».

25-річний білоруський півзахисник київського «Динамо» Микита Корзун перейшов в Солігорськ «Шахтар». Між клубами підписаний відповідний трансферний контракт. Термін угоди Корзуна з «Шахтарем» розрахований до кінця 2023-го року.

Корзун - вихованець мінського «Динамо». У київський клуб Микита перейшов в лютому 2016- го року, але закріпитися в основному складі не зумів. На правах оренди виступав в мінському «Динамо», арабською «Аль-Фатех» і португальською «Вілафранкенше».

В активі Корзуна 16 матчів у складі національної збірної Білорусі.

Орієнтовна вартість гравця складає € 300 тисяч.