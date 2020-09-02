Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція прес-конференції Шевченка (Відео)

Андрій Шевченко розповість про ситуацію в збірній України перед грою зі Швейцарією.

Збірна України продовжує свою підготовку до матчів Ліги націй УЄФА проти Швейцарії та Іспанії.

Сьогодні, 2 вересня, головний тренер збірної України Андрій Шевченко проведе прес-конференцію напередодні гри зі Швейцарією. Початок цього заходу заплановано на 18:30 за київським часом.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному Youtube-каналі проведе пряму відеотрансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, матч першого туру Ліги А четвертої групи Ліги націй УЄФА Україна Швейцарія пройде завтра, 3 вересня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. Зустріч з іспанцями намічена на 6 вересня в Мадриді.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної України Матвієнко погодився на перехід в Лідс.