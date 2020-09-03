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Зустріч батька Мессі і президента Барселони закінчилася нічим

Зустріч батька Мессі і президента Барселони закінчилася нічим
Оновлено 14:45 Сьогодні Телеграф
Батько Мессі провів переговори з Барселоною. Поки без результату.

У середу батько і агент Ліонеля Мессі, Хорхе, зустрівся з керівництвом «Барселони», щоб обговорити можливий трансфер гравця в «Манчестер Сіті».

Після зустрічі Хорхе нічого конкретного не сказав, проте дав зрозуміти, що домовитися поки не вдається. Іспанські ЗМІ повідомляють, що клуб не готовий обговорювати трансфер.

Єдиний варіант, який бачить керівництво, це активація клаусула в розмірі 700 мільйонів євро, на що ніхто не піде.

А аргентинські ЗМІ стверджують, що Ліонель все-таки залишиться в команді ще на рік - до завершення терміну його контракту.

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Все по темі:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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