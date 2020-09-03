Зустріч батька Мессі і президента Барселони закінчилася нічим

Батько Мессі провів переговори з Барселоною. Поки без результату.

У середу батько і агент Ліонеля Мессі, Хорхе, зустрівся з керівництвом «Барселони», щоб обговорити можливий трансфер гравця в «Манчестер Сіті».

Після зустрічі Хорхе нічого конкретного не сказав, проте дав зрозуміти, що домовитися поки не вдається. Іспанські ЗМІ повідомляють, що клуб не готовий обговорювати трансфер.

Єдиний варіант, який бачить керівництво, це активація клаусула в розмірі 700 мільйонів євро, на що ніхто не піде.

А аргентинські ЗМІ стверджують, що Ліонель все-таки залишиться в команді ще на рік - до завершення терміну його контракту.