Названа бригада арбітрів на матч Україна - Іспанія

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки другого туру нового сезону Ліги націй УЄФА.
Зустріч збірних Іспанії і України судитимуть рефері з Франції ,.
Суддівську бригаду очолить 37-річний Бенуа Бастьєн, асистентами якого стануть Хішам Закрані і Фредерік Хакетт, резервний арбітр - Бенуа Мійо.
Матч четвертої групи ліги А Іспанія - Україна пройде 6 вересня на поле арени Альфредо Ді Стефано в Мадриді (початок о 21.45 за київським часом).
В іншому поєдинку цього квартету збірна Швейцарії в Базелі прийме команду Німеччини.