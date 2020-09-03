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Названа бригада арбітрів на матч Україна - Іспанія

Названа бригада арбітрів на матч Україна - Іспанія
Оновлено 22:11 Чт, 3 Вересень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Французькі арбітри розсудять матч футболістів Іспанії і України в Лізі націй УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки другого туру нового сезону Ліги націй УЄФА.

Зустріч збірних Іспанії і України судитимуть рефері з Франції ,.

Суддівську бригаду очолить 37-річний Бенуа Бастьєн, асистентами якого стануть Хішам Закрані і Фредерік Хакетт, резервний арбітр - Бенуа Мійо.

Матч четвертої групи ліги А Іспанія - Україна пройде 6 вересня на поле арени Альфредо Ді Стефано в Мадриді (початок о 21.45 за київським часом).

В іншому поєдинку цього квартету збірна Швейцарії в Базелі прийме команду Німеччини.

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Все по темі:

УЄФА, Лига Наций, Збірна України, Збірна Іспанії.

Автор:

Телеграф
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