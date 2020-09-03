Скачать
П'ятниця, 04.09.2020
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

Капітан збірної України після Японії переходить в Дніпро

Капітан збірної України після Японії переходить в Дніпро
22:48 Чт, 3 Вересень 2020 Телеграф sportarena.com
В'ячеслав не грав в чемпіонаті України з 2012 року.

Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов підписав контракт з Дніпром, про що повідомив його агент Мишко Ражнатович.

Центровий не грав в чемпіонаті України з 2012 року, коли поїхав виступати в НБА (Детройт Пістонз, Фінікс Санз), після чого встиг пограти в Іспанії, Росії і Туреччини.

Минулий сезон Кравцов відіграв за японський Неофінікс, в середньому набираючи 13,8 очка і роблячи 7,5 підбирання за матч.

В'ячеслав - перший річний новачок дніпрян, які готуються до кваліфікації Ліги чемпіонів і вже провели перший передсезонний матч в Туреччині.

22 вересня Дніпро стартує на євроарені. В Україні баскетбольний сезон почнеться 3-4 жовтня з матчів Фіналу чотирьох Кубка України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Баскетбол, Вячеслав Кравцов, ФБУ, БК Дніпро.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Капітан збірної України після Японії переходить в Дніпро
02 Названа бригада арбітрів на матч Україна - Іспанія
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся