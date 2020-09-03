Капітан збірної України після Японії переходить в Дніпро

В'ячеслав не грав в чемпіонаті України з 2012 року.

Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов підписав контракт з Дніпром, про що повідомив його агент Мишко Ражнатович.

Центровий не грав в чемпіонаті України з 2012 року, коли поїхав виступати в НБА (Детройт Пістонз, Фінікс Санз), після чого встиг пограти в Іспанії, Росії і Туреччини.

Минулий сезон Кравцов відіграв за японський Неофінікс, в середньому набираючи 13,8 очка і роблячи 7,5 підбирання за матч.

В'ячеслав - перший річний новачок дніпрян, які готуються до кваліфікації Ліги чемпіонів і вже провели перший передсезонний матч в Туреччині.

22 вересня Дніпро стартує на євроарені. В Україні баскетбольний сезон почнеться 3-4 жовтня з матчів Фіналу чотирьох Кубка України.