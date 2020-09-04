Ліга націй: Україна почала з перемоги над Швейцарією

"Арена Львів" підтвердила статус фартового стадіону для збірної України.
Дебютний матч команди Шевченко в елітному дивізіоні Ліги націй вийшов результативним.
Перший гол був забитий на 14-й хвилині Андрій Ярмоленко. Під завершення першого тайму швейцарці зрівняли рахунок.
У другому таймі ще один наш легіонер Олександр Зінченко встановив переможний рахунок.
Уже цієї неділі, 6 вересня, збірна України зіграє другий матч Ліги націй проти збірної Іспанії. Початок матчу о 21:45. У паралельному матчі Швейцарія зіграє проти Німеччини.
Україна - Швейцарія 2: 1
Голи: Ярмоленко, 14, Зінченко, 68 - Сеферович, 41
Україна: Пятов - Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко - Малиновський, Степаненко, Зінченко - Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).
Швейцарія: Зоммер - Мбабу, Ельведі, Аканжі, Родрігес, Цубер (Штеффен, 46) - емболія, Соу (Ебішер, 82), Джака, Варгас (Аджеті, 73) - Сеферович.
Попередження: Тимчик - Штеффен, Елведі