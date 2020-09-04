Ліга націй: Україна почала з перемоги над Швейцарією

Збірна України зіграла перший матч в елітному дивізіоні Ліги націй.

"Арена Львів" підтвердила статус фартового стадіону для збірної України.

Дебютний матч команди Шевченко в елітному дивізіоні Ліги націй вийшов результативним.

Перший гол був забитий на 14-й хвилині Андрій Ярмоленко. Під завершення першого тайму швейцарці зрівняли рахунок.

У другому таймі ще один наш легіонер Олександр Зінченко встановив переможний рахунок.

Уже цієї неділі, 6 вересня, збірна України зіграє другий матч Ліги націй проти збірної Іспанії. Початок матчу о 21:45. У паралельному матчі Швейцарія зіграє проти Німеччини.

Україна - Швейцарія 2: 1

Голи: Ярмоленко, 14, Зінченко, 68 - Сеферович, 41

Україна: Пятов - Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко - Малиновський, Степаненко, Зінченко - Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).

Швейцарія: Зоммер - Мбабу, Ельведі, Аканжі, Родрігес, Цубер (Штеффен, 46) - емболія, Соу (Ебішер, 82), Джака, Варгас (Аджеті, 73) - Сеферович.

Попередження: Тимчик - Штеффен, Елведі