Президента Барселони Бартомеу підозрюють в корупції

Каталонська поліція провела обшуки в офісі Барселони.

За інформацією сосьос (членів клубу, можуть бути і фанати) Барселони поліція почала розслідування відносно керівництва клубу - президента Хосепа Бартомеу.

Все це відбувається на тлі можливого відходу Ліонеля Мессі.

Правоохоронці звернули увагу на консалтингову фірмуI 3 Ventures, яку найняв клуб для просування повідомлень в соцмережах з метою дискредитації інших осіб. Бартомеу виплатив компанії суму, в шість разів перевищує ринкову вартість угоди.

Цікаво, що Барселона розбила кінцевий рахунок 980 000 євро на кілька платежів, щоб уникнути контролю з боку спеціальних комісій. Навіть сума в 980 тисяч євро для такої послуги на ринку дуже висока. Зазвичай це становить 120-150 тисяч євро.