Команда Малиновського представила відразу три комплекти форми (Фото)

Нова форма Аталанти, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, виконана в традиційних кольорах.
Домашній комплект - синій з чорними смугами, гостьовий - білий з синім принтом.
Крім того, "Богиня" представила новий комплект третьої форми, в якому переважає блакитний колір.
Особами просування форми стали кращий гравець команди минулого сезону Алехандро Гомес, а також Луїс Мюріель і Ремо Фройлер.
Фото нової форми Аталанти є на клубній сторінці в Instagram:
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