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П'ятниця, 04.09.2020
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Команда Малиновського представила відразу три комплекти форми (Фото)

Команда Малиновського представила відразу три комплекти форми (Фото)
15:25 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Футбольний клуб Аталанта і технічний спонсор команди Joma представили нову форму на сезон 2020/21. Про це повідомляє прес-служба бергамесков.

Нова форма Аталанти, за яку виступає український півзахисник Руслан Малиновський, виконана в традиційних кольорах.

Домашній комплект - синій з чорними смугами, гостьовий - білий з синім принтом.

Крім того, "Богиня" представила новий комплект третьої форми, в якому переважає блакитний колір.

Особами просування форми стали кращий гравець команди минулого сезону Алехандро Гомес, а також Луїс Мюріель і Ремо Фройлер.

Фото нової форми Аталанти є на клубній сторінці в Instagram:

 
 
 
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Аталанта, Команда Малиновського.

Автор:

Телеграф
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